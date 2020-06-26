عبداللهيان : خطوة الاحتلال لضم الضفة ستواجه برد حازم

وجاء في حساب حسین امیر عبداللهیان الشخصي علی موقع تويتر: إن أي خطوة يقوم بها الكيان الاسرائيلي المزيف في ضم الضفة الغربية ستواجه برد حازم من المقاومة الفلسطينية يجلب الندم.



وأضاف: لاشك أن المستقبل يكون لصالح الشعب الفلسطيني والمقاومة ولادور للصهاينة في مستقبل المنطقة.



وتقضي صفقة ترامب والتي نشرها البيت الأبيض في يناير الماضي بفرض سيادة كيان الاحتلال على نحو 30% من الضفة الغربية المحتلة، بينها غور الأردن و132 مستوطنة، مقابل الموافقة على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح.



وتعهد رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا بالشروع في إجراءات ضم تلك المناطق مطلع يوليو القادم، رغم رفض الجانب الفلسطيني للخطة الأمريكية.