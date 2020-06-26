زنغنه : شحنات البنزين المصدرة الى فنزويلا جرت وفق السعر العالمي

وقال زنغنه، ردا على سؤال حول خطة وزارة النفط الايرانية لاستمرار تصدير البنزين الى فنزويلا بالنظر الى حظر اميركا لملاحي ناقلات النفط، إن هذا الموضوع لم يكن مفاجئاً حيث اقترح الاميركيون في البداية الرشاوى عليهم ومن ثم لجأوا الى التهديد والحظر حيث كان الملاحون على اطلاع بذلك.



وأضاف ان ايران وفنزويلا تواصلان توطيد علاقاتهما التجارية وان استمرار نشاطات التصدير رهن بمسير المفاوضات بين البلدين.



ونفى وزير النفط صحة مايردده البعض من شائعات حول تصدير البنزين الى فنزويلا مجاناً، مؤكداً أن السعر تم تحديده وفقا للاسعار العالمية كما تم استلام جزء من الثمن وتحويله الى البلاد.