الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 26 حزيران 2020 ساعة 17:18

خطيب جمعة النجف: أحدث امس ببغداد سابقة خطيرة

خطيب جمعة النجف: أحدث امس ببغداد سابقة خطيرة
ورأى القبانجي خلال جلسة استذكارية بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لاستشهاد المرجع محمد محمد صادق الصدر ان “اعتقال 19 من ابناء الحشد الشعبي من قبل قوات مكافحة الارهاب سابقة خطيرة وغير مقبولة”.

وقال القبانجي ان “من واجبات جهاز مكافحة الارهاب ، مكافحة الدواعش والخلايا النائمة وليس التعدي والتجاوز على ابنائنا من قوات الحشد الشعبي”.

ودعا الحكومة، الى “الاهتمام بمشاكل البلد كالتوغل التركي والازمة الاقتصادية وخطر كورونا، لا الاعتداء على ابناء حشدنا “.

وخلص الى القول ” ليعلموا ان الحشد قد يصبر ولكنه لايبيع وطنه ودمه “.

وكان مراسل قناة العالم في العراق قد اكد أنه تم حل التوتر الأمني بين فصيل في الحشد الشعبي في بغداد و جهاز مكافحة الارهاب بوساطات سياسية.

وقال مصدر صحفي في بغداد نقلا عن مصادر عراقية بأن اطلاق سراح المعتقلين من كتائب حزب الله جاء بعد رد فعل من قوات الحشد الشعبي ومعارضة شعبية.

وبالنسبة لردود الأفعال اشار مصدرنا أنه منذ حدوث هذه العملية هناك ردود فعل غاضبة بإعتبار أن الحشد الشعبي قوة رسمية تعمل تحت أمرة رئيس الوزراء وان الحشد المضحي الأكبر في العراق في مواجهة الإرهاب الداعشي، بعض القوى في الحشد الشعبي مثل عصائب اهل الحق وحركة النجباء اعتبرت هذه العملية إستفزازية كما تحركت قوات الحشد الشعبي باتجاه المنطقة الخضراء للضغط من اجل اطلاق سراح هؤلاء المجاهدين".
رقم : 871052
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما بعد "قيصر".. وليد المعلم يفتح الأبواب أمام جميع الاحتمالات
ما بعد "قيصر".. وليد المعلم يفتح الأبواب أمام جميع الاحتمالات
الجامعة العربيّة تستنكر .. والمغرب يكشف عن مبادرة لحلّ الأزمة الليبيّة
الجامعة العربيّة تستنكر .. والمغرب يكشف عن مبادرة لحلّ الأزمة الليبيّة
26 حزيران 2020
هل سيتخلص أكراد العراق من شباك "المنقذ الأكبر"؟
هل سيتخلص أكراد العراق من شباك "المنقذ الأكبر"؟
26 حزيران 2020
ماوراء الصمت السعودي تجاه الانقلاب في جنوب اليمن
ماوراء الصمت السعودي تجاه الانقلاب في جنوب اليمن
26 حزيران 2020
ما دوافع الاتفاق ‘‘الإسرائيلي-الإماراتي‘‘ حول كورونا؟
ما دوافع الاتفاق ‘‘الإسرائيلي-الإماراتي‘‘ حول كورونا؟
26 حزيران 2020
روحاني: فارضو الحظر لايمكن أن يوقفوا حركة الشعب الإيراني
روحاني: فارضو الحظر لايمكن أن يوقفوا حركة الشعب الإيراني
25 حزيران 2020
الموقف الايراني الثابت الذي لم يستوعبه ترامب؟
الموقف الايراني الثابت الذي لم يستوعبه ترامب؟
25 حزيران 2020
الضم ولد قبل سنوات وما يحدث الان تسمية المولود
الضم ولد قبل سنوات وما يحدث الان تسمية المولود
25 حزيران 2020
وزير الدفاع الإيراني: بلغنا مراحل متقدمة في صناعة الطائرات
25 حزيران 2020
السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني !!
السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني !!
24 حزيران 2020
هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟
هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟
24 حزيران 2020
روحاني: نتعاون مع الوكالة الدولية ولكن !!
روحاني: نتعاون مع الوكالة الدولية ولكن !!
24 حزيران 2020
ايران لن تتفاوض مع احد حول مصالحها الوطنية والاقليمية
ايران لن تتفاوض مع احد حول مصالحها الوطنية والاقليمية
24 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس