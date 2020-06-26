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الجمعة 26 حزيران 2020 ساعة 18:04

سفیر ایران : نبذل ما بوسعنا لتسوية مشاكل الجامعيين بالصين

سفیر ایران : نبذل ما بوسعنا لتسوية مشاكل الجامعيين بالصين
وقال كشاورز زادة اليوم الجمعة خلال اجتماع عبر الاجواء الافتراضية مع الطلبة الجامعيين الايرانيين، اننا نسعى من اجل حل مشاكل الطلبة الجامعيين الحاصلة بسبب تفشي فيروس كورونا وان ندرج في جدول الاعمال الحالات التي هي بحاجة للمزيد من المتابعة.

واشار السفير الايراني الى نقل اكثر من 50 شحنة جوية من ضمنها 16 مليون كمامة طبية من الصين الى ايران واضاف، ان السفارة بذلت الجهود ليل نهار مع القنصليات الايرانية في الصين لنقل هذه المساعدات الى ايران.

ولفت الى جهود السفارة لحل مشاكل الطلبة الجامعيين الايرانيين خاصة المقيمين في ووهان وقال، ان السفارة بذلت كل جهودها في تلك الفترة لارسال الرزم الصحية والغذائية الى الطلبة الجامعيين ومن ثم اعادتهم الى ايران.

وشارك في الاجتماع فضلا عن السفير كشاورز زادة، القنصل الايراني في شنغهاي رمضان برواز والقنصل الايراني في غوانجو عادل شير غلامي والملحق الثقافي ومسؤول الملحقية العلمية في السفارة الايرانية عباس علي وفائي.
رقم : 871060
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