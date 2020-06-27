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السبت 27 حزيران 2020 ساعة 09:12

مصر تسجل أكبر معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع

مصر تسجل أكبر معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع
وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، إنه تم تسجيل 1625 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ما يرفع عدد الإصابات إلى 62 ألفا و755 إصابة.

وكانت عدد الحالات الجديدة، قد سجلت الخميس، 1569 إصابة، بينما سُجّلت الأربعاء 1420 إصابة جديدة.

وحسب المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية "خالد مجاهد"، فإن عدد حالات الوفيت اجديدة المسجلة، بلغت 87 حالة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 2620 حالة.

وهذا الرقم، هو ثاني أعلى نسبة وفيات بالفيروس التاجي خلال أسبوع، حيث سجّل أعلى معدل وفيات، السبت الماضي، بزيادة حالتين، أي 89 حالة وفاة.

وقررت الحكومة المصرية، الثلاثاء الماضي، إعادة الحياة تدريجيا اعتبارا من السبت، وتخفيف القيود التي كانت مفروضة بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وأعلنت الحكومة، إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع تشغيلها بطاقة استيعابية تبلغ نسبتها 25%، وغلق المطاعم الساعة 9 مساءً، والمقاهي الساعة 10 مساءً، بالتوقيت المحلي.

وشملت قرارات الحكومة رفع حظر التجوال، مع إعادة فتح المساجد لأداء الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة، والنوادي والكنائس، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية، وفرض عقوبات على المخالفين.

وقررت الحكومة استمرار غلق قاعات المناسبات والأفراح، ودور العزاء، مع استمرار إغلاق الشواطئ والحدائق العامة، ودراسة فتحها في مرحلة لاحقة.
رقم : 871123
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