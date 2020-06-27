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السبت 27 حزيران 2020 ساعة 09:15

واشنطن تتهم موسكو بتقديم مكافآت لطالبان لقتل جنود أمريكا

واشنطن تتهم موسكو بتقديم مكافآت لطالبان لقتل جنود أمريكا
وأوضحت الصحيفة أن الاستخبارات الأميركية خلصت إلى هذا الاستنتاج خلال مراجعة لها قبل أشهر، وأن العرض الروسي قُدم لبعض مسلحي طالبان قبل نحو عام.

وأشارت إلى أن الوحدة الروسية التي تقف وراء تلك المكافآت متهمة أيضا بالوقوف وراء محاولات اغتيال وعمليات سرية أخرى في أوروبا.

ونقلت عن المسؤولين قولهم إن الإدارة الأميركية بلورت خيارات للرد، بينها تقديم شكوى دبلوماسية لموسكو وفرض عقوبات عليها، إلا أن البيت الأبيض لم يقر أيا من تلك الردود.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مقربين من الملف، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبدى حماسا لنهج سياسة أكثر تشددا تجاه روسيا، لكن ترامب فضل اعتماد موقف مهادن.

يذكر أنه احتل الإتحاد السوفياتي أفغانستان في القرن الماضي لكنه اجبر على الإنسحاب بسبب مقاومة مجاهدي الأفغان وفي عام 2003 شن أمريكا الهجوم على أفغانستان واحتلتها بذريعة مكافحة الأرهاب.
رقم : 871125
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