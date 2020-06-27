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السبت 27 حزيران 2020 ساعة 09:21

نائب لبناني: هناك مؤامرة للفتنة وزعزعة الاستقرار في لبنان

نائب لبناني: هناك مؤامرة للفتنة وزعزعة الاستقرار في لبنان
و في حديث تلفزيوني قال عزالدين أننا نتمنى أن يكون الأمن متماسك وغير ممسوك فقط، وأنا كنت اليوم في طريقي إلى ​الجنوب​، ورأيت بالعين المجردة ما جرى فيمنطقة ​الجية​ بين بيروت و جنوب ، و​الدستور​ كفل الحريات العامة بالتظاهر، إنما غير مقبول أن نتحول جميعا كمواطنين لأسرى ومحاصرين من كل الجهات.

وحول الحكومة الحالية قال الحكومة في وضع لا تحسد عليه وأتت في ظرف صعب ومعقد وكبير جدا، وصمود الحكومة رغم الضغوطات الداخلية و الخارجية، وهذا الصمود يجب أن يدعّم بتكاتف جميع القوى السياسية، من أجل الخروج من الأزمات الصعبة التي نمر بها، والرهان على الحكومة كبير جدا، إنما الدولة والأمن لا يتأتى إلى بهمة الدولة وهيبتها، من الأمن الغذائي للإقتصادي للمعيشي، والأمن عليه تأمين الهيبة، والأمن والأمان والإستقرار و​السلم الأهلي​ لايأتي إلا بالجهد من قبل الدولة وأجهزتها وكل ما كانت قوية كل ما كان الأمن أقوى.
رقم : 871129
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