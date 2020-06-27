الصفحة الرئيسية
0
السبت 27 حزيران 2020 ساعة 09:31

التربية السورية تحسم جدلا تعليميا كبيرا

التربية السورية تحسم جدلا تعليميا كبيرا
وقالت الوزارة: توضيحاً لما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول الموافقة على دورة تكميلية للشهادة الثانوية، أكد مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي ان ما تتناقله بعض الصفحات حول هذا الموضوع عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، وهدفه تشويش الأبناء.

وأضافت الوزارة في بيانها، ولذلك نهيب بالأهالي والأبناء عدم الانصياع وراء الشائعات، والعودة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية، وصفحتها على الفيسبوك، والفضائية التربوية، وما يصدر عن مكتبها الصحفي للمتابعة، والتأكد من أي قرار صادر عنها.

وكانت وزارة التربية ألغت هذا العام إقامة دورة تكميلية لطلاب الشهادة الثانوية في سوريا بسبب فيروس كورونا.
رقم : 871133
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل ستتغير سياسة البيت الأبيض تجاه فنزويلا؟
هل ستتغير سياسة البيت الأبيض تجاه فنزويلا؟
ما بعد "قيصر".. وليد المعلم يفتح الأبواب أمام جميع الاحتمالات
ما بعد "قيصر".. وليد المعلم يفتح الأبواب أمام جميع الاحتمالات
26 حزيران 2020
الجامعة العربيّة تستنكر .. والمغرب يكشف عن مبادرة لحلّ الأزمة الليبيّة
الجامعة العربيّة تستنكر .. والمغرب يكشف عن مبادرة لحلّ الأزمة الليبيّة
26 حزيران 2020
هل سيتخلص أكراد العراق من شباك "المنقذ الأكبر"؟
هل سيتخلص أكراد العراق من شباك "المنقذ الأكبر"؟
26 حزيران 2020
ماوراء الصمت السعودي تجاه الانقلاب في جنوب اليمن
ماوراء الصمت السعودي تجاه الانقلاب في جنوب اليمن
26 حزيران 2020
ما دوافع الاتفاق ‘‘الإسرائيلي-الإماراتي‘‘ حول كورونا؟
ما دوافع الاتفاق ‘‘الإسرائيلي-الإماراتي‘‘ حول كورونا؟
26 حزيران 2020
روحاني: فارضو الحظر لايمكن أن يوقفوا حركة الشعب الإيراني
روحاني: فارضو الحظر لايمكن أن يوقفوا حركة الشعب الإيراني
25 حزيران 2020
الموقف الايراني الثابت الذي لم يستوعبه ترامب؟
الموقف الايراني الثابت الذي لم يستوعبه ترامب؟
25 حزيران 2020
الضم ولد قبل سنوات وما يحدث الان تسمية المولود
الضم ولد قبل سنوات وما يحدث الان تسمية المولود
25 حزيران 2020
وزير الدفاع الإيراني: بلغنا مراحل متقدمة في صناعة الطائرات
25 حزيران 2020
السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني !!
السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني !!
24 حزيران 2020
هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟
هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟
24 حزيران 2020
روحاني: نتعاون مع الوكالة الدولية ولكن !!
روحاني: نتعاون مع الوكالة الدولية ولكن !!
24 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس