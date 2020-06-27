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السبت 27 حزيران 2020 ساعة 09:39

وزير الداخلية اللبناني: هناك دعم مالي خارجي لتدمير لبنان

وزير الداخلية اللبناني: هناك دعم مالي خارجي لتدمير لبنان
لفت وزير الداخلية اللبناني خلال حديث تلفزيوني مساء امس الجمعة بان ما يحصل الان هو خنق للبنان متسائلاً: "ما هو السبيل لمقاومة هذا الواقع لإنقاذ البلاد؟"، ومؤكدا أن "الهدف هو تفتيت لبنان من الداخل". ورأى فهمي أن "الأحداث التي تحصل في إدلب السورية قد تودي الى نزوح سوري جديد الى لبنان مع امكانية تسرّب عناصر من داعش بينهم، وذلك بهدف افتعال احداث في البلاد".

وقال فهمي بموضوع قطع الطرقات التي شهدتها الساحات اللبنانية بالأيام الماضية "أن قطع الطرقات ​ هي نوع من أعمال الشغب وهي ليست فقط تعدٍ على الأملاك العامة والخاصة بل تعد على المواطن بحد ذاته" سنمنع قطع الطرق وسندّعي على المسؤولين عن هذا الأمر"داعيا رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب الى عقد جلسة لمجلس الدفاع الأعلى لأخذ قرار بإحالة الذين يقطعون الطرقات الى القضاء اذا لا نريد المجابهة بالقوة.
رقم : 871139
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