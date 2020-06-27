الصفحة الرئيسية
0
السبت 27 حزيران 2020 ساعة 10:34

إيران تتوقع إنتاجا سنويا للقطاع الزراعي 128 مليون طن

إيران تتوقع إنتاجا سنويا للقطاع الزراعي 128 مليون طن
وأوضح "شاهرخ شجري" في اجتماع لكبار مدراء الوزارة مع النائب الاول للرئيس الايراني اليوم السبت، أن الوزارة تتوقع بلوغ منتجات البستنة 24.7 مليون طن هذه السنة.

وأشار الى الثروة الحيوانية التي بلغت مستوى 15.6 مليون طن في السنة المنتهية 19 مارش/آذار 2021، متوقعا نموها 16 مليون طن حتى مارس/آذار القادم.

وأكد شجري أن نسبة القيمة المضافة للقطاع الزراعي من إجمالي الناتج المحلي الايراني بدون النفط بلغ 9.2 بالمئة في السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار 2020، فيما تشكل القوة العاملة بهذا القطاع 17.8 بالمئة من اجمالي قطاع العمل في البلاد.

ولفت الى أن 50 بالمئة من قيمة الصادرات الزراعية لايران تتعلق بتوريد المنتجات للعراق والامارات وافغانستان.
رقم : 871166
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: سنكشف قريبا عن منظومات مذهلة
اللواء سلامي: سنكشف قريبا عن منظومات مذهلة
يجب رصد الممارسات العدائية لامريكا وبريطانيا الخبيثة
يجب رصد الممارسات العدائية لامريكا وبريطانيا الخبيثة
27 حزيران 2020
مفاجآت ايرانية تجلط امريكا بهذه الطريقة!
مفاجآت ايرانية تجلط امريكا بهذه الطريقة!
27 حزيران 2020
مداهمة مقر الحشد .... عربون خاسر
مداهمة مقر الحشد .... عربون خاسر
27 حزيران 2020
كاتب صهيوني: كيف تسلّلت الصهيونية إلى الأسرة السعودية الحاكمة؟
كاتب صهيوني: كيف تسلّلت الصهيونية إلى الأسرة السعودية الحاكمة؟
27 حزيران 2020
هل ستتغير سياسة البيت الأبيض تجاه فنزويلا؟
هل ستتغير سياسة البيت الأبيض تجاه فنزويلا؟
27 حزيران 2020
ما بعد "قيصر".. وليد المعلم يفتح الأبواب أمام جميع الاحتمالات
ما بعد "قيصر".. وليد المعلم يفتح الأبواب أمام جميع الاحتمالات
26 حزيران 2020
الجامعة العربيّة تستنكر .. والمغرب يكشف عن مبادرة لحلّ الأزمة الليبيّة
الجامعة العربيّة تستنكر .. والمغرب يكشف عن مبادرة لحلّ الأزمة الليبيّة
26 حزيران 2020
هل سيتخلص أكراد العراق من شباك "المنقذ الأكبر"؟
هل سيتخلص أكراد العراق من شباك "المنقذ الأكبر"؟
26 حزيران 2020
ماوراء الصمت السعودي تجاه الانقلاب في جنوب اليمن
ماوراء الصمت السعودي تجاه الانقلاب في جنوب اليمن
26 حزيران 2020
ما دوافع الاتفاق ‘‘الإسرائيلي-الإماراتي‘‘ حول كورونا؟
ما دوافع الاتفاق ‘‘الإسرائيلي-الإماراتي‘‘ حول كورونا؟
26 حزيران 2020
روحاني: فارضو الحظر لايمكن أن يوقفوا حركة الشعب الإيراني
روحاني: فارضو الحظر لايمكن أن يوقفوا حركة الشعب الإيراني
25 حزيران 2020
الموقف الايراني الثابت الذي لم يستوعبه ترامب؟
الموقف الايراني الثابت الذي لم يستوعبه ترامب؟
25 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس