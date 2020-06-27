إيران تتوقع إنتاجا سنويا للقطاع الزراعي 128 مليون طن

وأوضح "شاهرخ شجري" في اجتماع لكبار مدراء الوزارة مع النائب الاول للرئيس الايراني اليوم السبت، أن الوزارة تتوقع بلوغ منتجات البستنة 24.7 مليون طن هذه السنة.



وأشار الى الثروة الحيوانية التي بلغت مستوى 15.6 مليون طن في السنة المنتهية 19 مارش/آذار 2021، متوقعا نموها 16 مليون طن حتى مارس/آذار القادم.



وأكد شجري أن نسبة القيمة المضافة للقطاع الزراعي من إجمالي الناتج المحلي الايراني بدون النفط بلغ 9.2 بالمئة في السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار 2020، فيما تشكل القوة العاملة بهذا القطاع 17.8 بالمئة من اجمالي قطاع العمل في البلاد.



ولفت الى أن 50 بالمئة من قيمة الصادرات الزراعية لايران تتعلق بتوريد المنتجات للعراق والامارات وافغانستان.