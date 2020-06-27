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السبت 27 حزيران 2020 ساعة 10:36

البنتاغون یعلن عن عقد توريد أسلحة للسعودية

البنتاغون یعلن عن عقد توريد أسلحة للسعودية
وذكر "البنتاغون" في بيان، اليوم السبت، أنه بموجب العقد ستقدم "رايثيون" للسعودية 7 محطات رادار ومكوناتها، بالإضافة إلى خدمات أخرى.

وأشار البيان إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ العقد بحلول 31 أغسطس عام 2027.
وتشمل الصفقة مبيعات الدبابات والسفن الحربية وأنظمة الدفاع الصاروخي ومحطات الرادار وتقنيات للاتصال والأمن السيبراني، وفق البيان.

ووقعت الرياض وواشنطن في عام 2017، صفقة كبرى لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية للمملكة بقيمة 350 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وفي 13 ديسمبر 2019، أعلنت المملكة تخفيض ميزانية الدفاع لعام 2020 بقيمة 4 مليارات إلى 48.5 مليار دولار مقارنة بـ52.8 مليار خلال العام 2019، وبنسبة انخفاض بلغت 8%.

وتحتل المملكة المركز الرابع عالمياً من حيث حجم الميزانية بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا، (وفق بيانات العام 2018).

ووصلت ميزانية الدفاع السعودية في عام 2018 إلى 56 مليار دولار. 

جدير ذكره "رايثيون"، فهي شركة أمريكية متخصصة في أنظمة الدفاع وتعد واحدة من أكبر 10 شركات دفاع في العالم، تأسست عام 1922، ويقع مقر إدارتها في ماساتشوستس، وتبلغ عائدات الشركة نحو 23 مليار دولار لعام 2008، و"ريثيون" هي أيضاً أكبر منتج للصواريخ الموجهة في العالم.
رقم : 871167
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