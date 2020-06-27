مجمع بتروكيمياويات ايراني ينتج 300 ألف طن من البولي اثيلين

وخلال زيارته التفقدية لمجمع مهاباد، قال محافظة اذربيجان غربي، محمد مهدي شهرياري: تم انشاء مجمع مهاباد للبتروكيماويات في اطار مشروع لبناء خط نقل الإثيلين من عسلوية الى غرب البلاد بطول 1600 كم، ويتم ضخ حوالي 324 ألف طن من الاثيلين سنويا كمادة اولية من عسلوية الى هذا المجمع.



واضاف: تم بناء ست وحدات بتروكيماوية على طول خط النقل هذا في مناطق مثل خرم آباد وكرمانشاه ومهاباد ومياندوآب وسنندج، وسيتم توفير الإثيلين الذي تحتاجه هذه الوحدات من خلال خط الأنبوب هذا.



وتابع محافظة اذربيجان غربي: ينتج مجمع مهاباد للبتروكيماويات 300 ألف طن سنويا من البولي إثيلين الخطي والثقيل الخفيف (الطاقة الاسمية) وينتج 30 ألف طن من مادة "بوتان واحد" للأسواق المحلية والأجنبية.



واوضح شهرياري ان الدراسات الاولية لهذا المشروع بدأت منذ العام 2004 وتم المباشرة بانشائه منذ العام 2009 وتم تدشينه في شباط/فبراير 2016 ، ويقع على مساحة 185 هكتارا.