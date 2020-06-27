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السبت 27 حزيران 2020 ساعة 10:48

استئناف الرحلات الجوية بين ايران والامارات

استئناف الرحلات الجوية بين ايران والامارات
وقالت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في ابوظبي في بيان، بناءً على طلب السفارة ومتابعة إصدار تصريح رحلات الركاب، تم ترخيص رحلة "فلاي دبي" من ايران الى الإمارات (من لار بمحافظة فارس الى دبي).

واضاف البيان: أعلنت وزارة خارجية الإمارات العربية المتحدة أن الرحلات الجوية في مسار ايران-الإمارات عادت الى طبيعتها، وأن شركات الطيران يمكنها التقدم مباشرة إلى شركة الطيران الوطنية الإماراتية للحصول على تصريح.

وكانت وزارة خارجية الامارات قد طلبت من الاجانب المقيمين والمتواجدين خارج البلاد والراغبين بالعودة الى الامارات اجراء فحص كورونا وملء الاستمارة الطبية وتحميل تطبيق الحصن على الهاتف الجوال قبل المغادرة.
رقم : 871172
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