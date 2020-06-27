ليبرمان: نتنياهو يجرنا جميعًا إلى حافة الهاوية

وأضاف: "فلنبدأ بإيران، هم يملكون الآن 8 أضعاف من كميات اليورانيوم المخصب التي سمح لهم بها الاتفاق النووي، هم يخصبون اليورانيوم بدرجة أعلى مما هو مسموح لهم، هم يقفزون نحو النووي، وقبل نحو شهر أطلقوا قمراً اصطناعيا بنجاح، فما الذي فعله نتنياهو حيال ذلك، وهل كان هناك نقاش كابينت؟ هل هناك خطة؟".



وتابع إن "حزب الله يبنى الآن مصنع صواريخ دقيقة في لبنان. لقد كان إرث قاسم سليماني، بدلاً من تهريب الصواريخ الدقيقة، تجهيز نصر الله بقدرة ذاتية لدقة الصواريخ، وتصدير صنع صواريخ دقيقة إلى اليمن وسوريا ولبنان وغيرها.. وماذا فعلنا نحن؟".



ليبرمان أعرب في حديثه أيضاً عن قلقه الكبير من قيادة المنطقة الشمالية، قائلاً إن "هناك عجرفة خطيرة جداً، هناك خلل"، مشيراً إلى أنه "دخل متسلل سوداني إلى مستوطنة شلومي، بقي فيها ثلاث ساعات، تجول في المستوطنة كأنه منها، في النهاية ألقي القبض عليها داخل فناء داخلي ما".



واعتبر ليبرمان أن هذه الحوادث يجب أن تشعل الضوء الأحمر، ويجب أن يكون هناك تحذير، ومن جانبنا لا يهتمون في الحقيقة بل يخفون الأمور، وقيادة المنطقة الشمالية تعاني اليوم من عجرفة زائدة، وبدلاً من تطويق الوضع ودراسة المشاكل واستخلاص العبر، يضغطون ويظهرون ثقة زائفة" مؤكداً أن هذا "سينفجر في وجه إسرائيل".