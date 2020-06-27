الصفحة الرئيسية
0
السبت 27 حزيران 2020 ساعة 17:11

العامري يدعو لاعتبار ضحايا الكادر الطبي العراقي "شهداء"

العامري يدعو لاعتبار ضحايا الكادر الطبي العراقي "شهداء"
وقال العامري في بيان، "تحية إجلال وإكبار إلى جميع الكوادر الطبية الشرفاء.. جنود الله المجهولين.. الذين وقفوا بكل فخر واعتزاز يقدمون أنفسهم العزيزة من أجل إنقاذ حياة المواطنين كما وقفوا بالأمس بكل شموخ وفخر وهم يعالجون جرحى الحشد والأجهزة الأمنية في الخطوط الأولى للقتال ضد الإرهاب الداعشي وأنقذوا آلاف الجرحى من الموت المحقق فسلام عليكم أيها الأبطال المضحون بحياتهم وحياة عوائلهم ولكم منا كل الحب والاحترام والتقدير والاعتزاز".

وأضاف العامري مخاطباً الكوادر الطبية، "نحن معكم في هذه المعركة القاسية لم ولن نتخلى عنكم أبداً كما لم تتخلوا عنا ونحن في معركة الذود عن الكرامة صوناً للعرض ودفاعا عن الوطن والمقدسات، سنقف معكم كما وقفتم معنا نشد من عضدكم وندعو لكم أن يحميكم الله من هذا الوباء".

وتابع، "أملنا من الجميع الوقوف مع وزارة الصحة والكادر الطبي بالدعم والتسديد والمؤازرة فالمعركة مع الوباء كبيرة وقاسية بل هي أشد من المعركة ضد الإرهاب الداعشي وعلى الحكومة تأمين كافة مستلزمات هذه المعركة وإعطائها الأولوية رغم الأزمة المالية، فلا أولوية تتقدم على أولوية إنقاذ حياة المواطن العراقي".
رقم : 871228
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: سنكشف قريبا عن منظومات مذهلة
اللواء سلامي: سنكشف قريبا عن منظومات مذهلة
يجب رصد الممارسات العدائية لامريكا وبريطانيا الخبيثة
يجب رصد الممارسات العدائية لامريكا وبريطانيا الخبيثة
27 حزيران 2020
مفاجآت ايرانية تجلط امريكا بهذه الطريقة!
مفاجآت ايرانية تجلط امريكا بهذه الطريقة!
27 حزيران 2020
مداهمة مقر الحشد .... عربون خاسر
مداهمة مقر الحشد .... عربون خاسر
27 حزيران 2020
كاتب صهيوني: كيف تسلّلت الصهيونية إلى الأسرة السعودية الحاكمة؟
كاتب صهيوني: كيف تسلّلت الصهيونية إلى الأسرة السعودية الحاكمة؟
27 حزيران 2020
هل ستتغير سياسة البيت الأبيض تجاه فنزويلا؟
هل ستتغير سياسة البيت الأبيض تجاه فنزويلا؟
27 حزيران 2020
ما بعد "قيصر".. وليد المعلم يفتح الأبواب أمام جميع الاحتمالات
ما بعد "قيصر".. وليد المعلم يفتح الأبواب أمام جميع الاحتمالات
26 حزيران 2020
الجامعة العربيّة تستنكر .. والمغرب يكشف عن مبادرة لحلّ الأزمة الليبيّة
الجامعة العربيّة تستنكر .. والمغرب يكشف عن مبادرة لحلّ الأزمة الليبيّة
26 حزيران 2020
هل سيتخلص أكراد العراق من شباك "المنقذ الأكبر"؟
هل سيتخلص أكراد العراق من شباك "المنقذ الأكبر"؟
26 حزيران 2020
ماوراء الصمت السعودي تجاه الانقلاب في جنوب اليمن
ماوراء الصمت السعودي تجاه الانقلاب في جنوب اليمن
26 حزيران 2020
ما دوافع الاتفاق ‘‘الإسرائيلي-الإماراتي‘‘ حول كورونا؟
ما دوافع الاتفاق ‘‘الإسرائيلي-الإماراتي‘‘ حول كورونا؟
26 حزيران 2020
روحاني: فارضو الحظر لايمكن أن يوقفوا حركة الشعب الإيراني
روحاني: فارضو الحظر لايمكن أن يوقفوا حركة الشعب الإيراني
25 حزيران 2020
الموقف الايراني الثابت الذي لم يستوعبه ترامب؟
الموقف الايراني الثابت الذي لم يستوعبه ترامب؟
25 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس