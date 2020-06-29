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الاثنين 29 حزيران 2020 ساعة 10:39

فلسطين.. كورونا يتسبب في إغلاق بيت لحم لمدة 48 ساعة

فلسطين.. كورونا يتسبب في إغلاق بيت لحم لمدة 48 ساعة
وقال حميد، إن هذا الاغلاق يأتي استنادا إلى حالة الطوارئ السارية بقرار الرئيس محمود عباس، وبناء على موافقة رئيس الوزراء محمد اشتية، حرصا على المصلحة والسلامة العامة ونظرا للزيادة غير المسبوقة في عدد الإصابات وتفشي وباء كورونا، وحتى يفسح المجال للطواقم الطبية للعمل والسيطرة وتتبع دائرة المخالطين الواسعة على مستوى المحافظة.

وأضاف أن الإغلاق يشمل تعطيل جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ووقف جميع الأنشطة والفعاليات باستثناء الصحية منها وكذلك منع الخروج من المحافظة او الدخول اليها ومنع الحركة الداخلية إلا في الحالات الطارئة والإنسانية ويسمح بالعمل والحركة فقط للطواقم الطبية والمخابز والصيدليات.

من جانبه، أكد مدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد طارق الحاج، أنه تم نشر حواجز شرطية في مركز محافظة بيت لحم، وكذلك للأمن الوطني على مداخلها الرئيسية.

وأضاف الحاج، أن ثمانية حواجز شرطية تم نشرها في المدن الرئيسية الثلاثة بيت لحم، بيت جالا، وبيت ساحور، والمخيمات الثلاثة الدهيشة، وعايدة، والعزة "بيت جبرين"، إضافة إلى ستة أخرى لقوى الأمن الوطني على المداخل المؤدية للمحافظة من أجل منع الدخول والخروج من وإلى المحافظة إلا في الحالات الضرورية.

وهي المرة الثانية التي تعلن فيها السلطة الفلسطينية إغلاق المدينة التي شهدت أول انتشار للفيروس في الأراضي الفلسطينية في الخامس من مارس (آذار) الماضي، وذلك عقب نزول سياح يونانيين في أحد فنادقها، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في العشرين من الشهر الجاري إغلاق مدينتي الخليل لخمسة أيام، ونابلس لـ48 ساعة للسبب نفسه.

وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن وفاة سيدة أربعينية من الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات إلى 8 منذ بدء الجائحة.

يذكر أن حالة الوفاة هذه هي الثالثة في فلسطين خلال يومين.

كما أعلنت عن تسجيل 97 إصابة جديدة ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 2345

وأوضحت أن من بين الإصابات 52 في محافظة الخليل، و27 في محافظة بيت لحم، و5 في محافطة نابلس، وحالتان في محافظة رام الله والبيرة، و6 حالات في العيزرية وأبو ديس، وإصابة في طولكرم، وأخرى في قلقيلية، وإصابة في سلفيت، وإصابة في أريحا، وإصابة في جنين.
ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 1716 حالة، وحالات الشفاء 621، وعدد الوفيات 8.
رقم : 871475
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