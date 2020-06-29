محمد علي الحوثي: المبعوث الأممي يدور في حلقة مفرغة

وكتب الحوثي في تغريدة له على توتر: "الازمات المتلاحقة وفقد الرؤية الحل لدول العدوان هو سبب رئيسي في المراوغات المستمرة عن القبول بالحلول الواقعية وجعل المبعوث يدور في حلقة مفرغة بعيدا عن التقدم والإنجاز وعلى المبعوث إذا أراد تحقيق إنجاز بالملف المكلف به أن يواجه حقيقة أن دول العدوان يقدمون الوهم وليس السلام".وكان قد انتقد الحوثي في وقت سابق، تجاهل المبعوث الأممي "مارتن غريفيث" لجرائم العدوان باحتجاز سفن النفط واستمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني، لافتا الى تجاهل غريفيث الحقائق التي تفضي إلى الحلول.وكان قد كتب في تغريدة على تويتر: "عندما تغلب الأمم المتحدة ومبعوثها مصلحة اليمنيين العامة بدلا من مراعاة مشاعر دول العدوان سيجد المبعوث الأممي الحل في اليمن سهلا."يذكر أن الأمم المتحدة تكتفي بإصدار بيانات وإدانات وتحذيرات حول ما يجري في اليمن، متجاهلة معاناة الشعب اليمني من جراء استمرار الحصار واحتجاز السفن النفطية واستهداف التحالف للمناطق المدنية الآهلة بالسكان.وأقدمت الأمم المتحدة في آخر خطوة التي أثارت غضبا واستنكارا يمنيا واسعا، بشطب تحالف العدوان السعودي على اليمن، من القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، في وقت تصاعدت فيه أعمال العنف مجددا في اليمن من قبل العدوان السعودي.