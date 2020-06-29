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الاثنين 29 حزيران 2020 ساعة 10:56

رئيس القضاء الايراني: مكافحة الفساد عملية مستمرة ولن تتوقف

رئيس القضاء الايراني: مكافحة الفساد عملية مستمرة ولن تتوقف
وقال ابراهیم رئیسي، خلال اجتماعه بكبار المسؤولين القضائيين في البلاد، ينبغي لجميع كوادر القضاء لاسيما المضطلعين بأدوار جادة في عملية التغيير الاستمرار في جهودهم لغاية أن تكون جهودهم ملموسة بين أوساط الشعب.

واضاف: إن قائد الثورة الاسلامية أكد على مكافحة الفساد في جهاز القضاء حيث ان هذه العملية ليست مؤقتة بل مستمرة وينبغي متابعتها.

وتابع: إنه ينبغي للمسؤولين الذين يبحثون في ملفات الفساد الاقتصادي مواصلة جهودهم بقوة وان يضعوا الحق والعدل نصب أعينهم كما وجّه بذلك قائد الثورة.

وشدد على استمرار المحاكم والعدليات في البلاد، لاسيما في طهران، نشاطاتها بحزم ولاينبغي عكس صورة مؤقتة عن أعمالها بل ينبغي مواصلة عمليات مكافحة الفساد لغاية تحقيق الصحة الادارية في جميع ارجاء البلاد.

ولفت الى ان الارتقاء بالصحة الادارية داخل الجهاز القضائي مطلب ملزم ولاينبغي تجاهله مطلقا وعلى جميع الكوادر والقضات عكس جميع السلبيات وإبداء ردود أفعالهم بقوة.
رقم : 871484
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