الصحة الأردنية تعلن موت كورونا في البلاد

وقال جابر الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، إن معظم الحالات التي جاءت للأردن هي قادمة من الخارج، وكافة الحالات بفيروس كورونا هي قادمة من الخارج أو سببها خارجي، مشدداً على أن العائدين من الخارج يتم العمل على تنشيفهم.



وأشار إلى أن قرار اعادة فتح المطار هو قرار سيادي وليس لوزير الصحة فهو يحتاج لقرار من كافة الجهات المعنية، أما وزير الصحة يقوم بالتخطيط لاحضار رعايا أردنيين من الخارج أو سائحين يتم جلبهم ليتم حجرهم.



ولفت إلى أن التفاصيل بعودة فتح المطار دقيقة جدا ويجب أن لا تكون تؤثر على الوضع الداخلي في الأردن.



وعن السماح لمواطني بعض الدول في الدخول الى المملكة دون حجر صحي قال جابر إنه يعتقد أن دول الخليج الفارسي لن تكون من ضمن هذه الدول، وذلك نظرا لارتفاع اعداد الاصابات اليومية المسجلة فيها، مشيرا الى أن أكثر من 1000 اصابة يومية تسجل في معظمها.



وقال جابر إن الحكومة تدرس السماح للقادمين من: الصين، هونج كونج، استراليا، نيوزيلندا، ايسلندا، سويسرا، اليونان، قبرص، لادفيا، مولديفيا، بدخول المملكة دون حجر صحي، لان الوضع فيها يشابه الوضع في الأردن، مؤكدا أن الموعد غير محدد بعد.



وسجلت الأردن حتى امس الاحد، 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، على النحو الآتي:



- 7 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (1 من السعوديّة، و6 من مصر).



- 3 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم 2 أردنيّان، و1 من جنسيّة أخرى تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1121 حالة.



سُجِّلت أيضاً 19 حالة شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.



تمّ إجراء 5148 فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 374708 فحصاً.