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الاثنين 29 حزيران 2020 ساعة 11:26

ليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

ليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
وأصدرت الهيئة، أمس الأحد، بيانا قالت فيه أن الفرق التابعة لها قد اخرجت 9 جثث وما زالت مستمرة في تمشيط كافة المواقع التي يشتبه بأنها تضم مقابر جماعية.

وطلبت حكومة الوفاق الوطني الليبية رسميا من الأمم المتحدة مساعدتها بالتحقيق في المقابر الجماعية التي عثر عليها في مدينة ترهونة بعد تحريرها من قبضة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وفيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق عاجل، باشرت السلطات الليبية ملاحقة المشتبه بضلوعهم في هذه الجرائم.

وكانت حكومة الوفاق بعثت الأحد، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي طالبته فيها بإحالة ملف المقابر الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، يوم الاثنين الماضي، إن اكتشاف 11 مقبرة جماعية في ترهونة (تبعد عن العاصمة طرابلس 95 كم إلى الجنوب الشرقي) قد يشكل دليلا على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

ودعت بنسودا السلطات الليبية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مواقع المقابر الجماعية وتأمينها، وضمان أن تتم جميع الإجراءات المتخذة في هذا الصدد على نحو لا يخل بالتحقيقات المستقبلية.

وكانت قد عثرت في ذلك الوقت على 11 مقبرة جماعية فقط تضم نحو 160 جثة، وتؤكد مصادر ليبية أن العديد من الجثث المكتشفة تعود لمدنيين أعدمهم مسلحي الكاني بشبهة معارضتهم لها، كما أن بعض هذه الجثث تعود لأسرى حرب.
رقم : 871497
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