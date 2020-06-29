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الاثنين 29 حزيران 2020 ساعة 11:31

مسؤول بحكومة هادي يكشف عن أطماع الإمارات بسقطرى

مسؤول بحكومة هادي يكشف عن أطماع الإمارات بسقطرى
جاء ذلك في سلسلة تغريدات لمستشار وزير الإعلام بحكومة المستقيل هادي، "مختار الرحبي"، على حسابه في "تويتر".

وأشار "الرحبي" إلى أن "الإمارات تعتزم فصل المحافظة عن اليمن، وإنشاء قواعد عسكرية خلال الفترة القادمة تحت ذريعة حمايتها من قطر وتركيا"حسب قوله.
مسؤول بحكومة هادي يكشف عن أطماع الإمارات بسقطرى
وأضاف الرحبي أن الإمارات بصدد"السعي إلى التحكم الكامل بالمجالين الجوي والبحري للأرخبيل، والاستيلاء على إيراداته وموارده الطبيعية، ونقل ما يلزمها من نباتات ومعادن وأحجار نادرة إلى أبوظبي".

مسؤول بحكومة هادي يكشف عن أطماع الإمارات بسقطرى
وأشار الرحبي إلى أن "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، وعد أبوظبي بتسليم جزيرة سقطرى لها في حال دعمه من أجل انفصال الجنوب عن الشمال والوصول إلى مقاليد السلطة، فضلاً عن دعم الانفصال في الأروقة الدولية، إضافة إلى إقناع الدول الكبرى بالانفصال.
مسؤول بحكومة هادي يكشف عن أطماع الإمارات بسقطرى
وقال إن أبوظبي تعمل على "توزيع الجنسية الإماراتية على بعض المشايخ والشخصيات البارزة في سقطرى كمرحلة أولى"، على أن يتبعها مراحل.
مسؤول بحكومة هادي يكشف عن أطماع الإمارات بسقطرى
وفي 19 يونيو 2020، سيطرت مسلحي ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" على مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى، بعد قتال ضد ميلشيات هادي إثر انسحاب القوات السعودية التابعة لتحالف العدوان على اليمن.
وتعد سقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي، قرب خليج عدن.
رقم : 871501
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