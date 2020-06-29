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الاثنين 29 حزيران 2020 ساعة 11:33

فلسطين تقاوم الضم بمشاريع تطوير الأغوار

فلسطين تقاوم الضم بمشاريع تطوير الأغوار
وأكد كل من غنيم وصالح ان تطوير الاغوار من اولويات الحكومة وان تنفيذ المشاريع التطويرية تقع ضمن خطة دعم مواطني الاغوار.

وشدد الوزيران خلال اللقاء على أهمية تحسين وتطوير البنى التحتية بالأغوار، وتطوير مرافق المياه والعمل على تأمين المياه اللازمة لمساعدة المزارعين وحماية اراضيهم، رغم كل المعيقات الإسرائيلية ومخططاتها لضم الأغوار والسيطرة على مقدراتها وثرواتها.

واكد غنيم على اهمية تنفيذ المشاريع التطويرية التنموية، وتوفير البنية التحتية لهذه المشاريع، الى جانب تامين الموارد المائية، مشيرا في هذا الصدد الى ان سلطة المياه عكفت على مدار السنوات الماضية تنفيذ مشاريع حيوية هامة على صعيد المياه والصرف الصحي لتساهم في توفير المياه للمنطقة، حيث عملت على تأهيل الآبار والينابيع المائية لتزويد المواطنين بالمياه، الى جانب تنفيذ محطات معالجة المياه والتي تسعى من خلالها للاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة، منوها الى اهمية تكامل العمل مع الوزارات الشريكة لتوفير الاحتياجات الاساسية بالشكل الامثل بما يخدم المواطن ويعزز وجوده على ارضه المهددة.

ويأتي تضافر الجهود الحكومية في اطار دعم وتمكين المواطنين في منطقة الأغوار وتثبيت صمود التجمعات السكانية في هذه البقعة الجغرافية الهامة.

ويأتي هذا في ظل اقتراب الموعد المعلن لضم اجزاء من الضفة الغربية والاغوار تحت سلطة الاحتلال الاسرائيلي في يوليو/ تموز القادم.

ويتعرض سكان الاغوار في الفترة الاخيرة لضغط شديد من قبل الاحتلال الذي يحاول بشتى الوسائل تهجيرهم واقتلاعهم من اراضيهم.
رقم : 871502
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