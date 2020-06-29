نائب عراقي: الحشد الشعبي لن يقف ضد شركاء الدم والوطن

وقال كريم ، ان "قيادة الحشد الشعبي واعية لما يحصل ومخلصة للعراق ولايمكن ان تقف ضد شركائها بالدم والعقيدة والوطن من القوات الامنية، وما حدث جاء نتيجة تزويد الحكومة بمعلومات مغلوطة".



واضاف ان "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لديه مستشارين غير مخلصين، حيث كان من الممكن حل الاشكاليات بكل بساطة ومن خلال التعاون والتوجيه المدروس لتنفيذ الواجب".



وبين كريم، ان "الكاظمي مسؤول عن القوات المسلحة وبامكانه اصدار امر للجهات الامنية الخاصة بالحشد الشعبي وتكليفهم بالواجب المراد تنفيذه من دون ادخال باقي الاجهزة الامنية بمثل هكذا مشاحنات".