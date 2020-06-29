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الاثنين 29 حزيران 2020 ساعة 11:42

امام جمعة بكردستان ايران: سياسة اميركا مبنية على الخداع

واشار ماموستا نوري الى قتل الابرياء من قبل الحكومة الاميركية وقال، ان قادة الاستكبار والدول الاستعمارية يطلقون الشعارات دوما الا تصريحاتهم واعمالهم لا تتناسق ابدا.

واضاف، ان سياسة اميركا مبنية على الخداع والدعاية الكاذبة، اذ ان قادة اميركا يتحدثون عن الدفاع عن حقوق الانسان لكنهم لا يراعون حتى ادنى الحقوق الانسانية.

وقال ماموستا نوري، ان التاريخ اثبت بان اميركا في اي دولة او نقطة حلت لا تخلف سوى العدوان والخراب والدمار ولقد ثبتت نزعتها المناهضة للبشرية للعالم تماما.

واعتبر الاحداث الاخيرة التي وقعت في اميركا بانها كشفت عن الطبيعة الحقيقية للنظام فيها لشعبها وللعالم واضاف، ان الدولة التي تدعي بانها رائدة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان اثبتت خلال الاحتجاجات الاخيرة بانها لا ترحم حتى شعبها ولا ترى لنفسها اي قيود في التعامل بعنف مع الافراد.

واكد امام جمعة اهل السنة في قروة بان قتل الافراد بجريرة اللون قد كشف عن تماما طبيعة الاستكبار العالمي العنصرية والحقيقية لشعوب العالم خلال الاشهر الاخيرة واضاف، انه وفي الوقت الذي يواجه العالم مشكلة فيروس كورونا يقوم النظام الاميركي بممارسات لاانسانية قاسية ضد شعبه الذي اصبح يعاني بشدة اقتصاديا وامنيا.
رقم : 871508
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