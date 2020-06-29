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الاثنين 29 حزيران 2020 ساعة 11:46

مستشار قائد الحرس الثوري: ينبغي فضح انتهاكات اميركا لحقوق الانسان

مستشار قائد الحرس الثوري: ينبغي فضح انتهاكات اميركا لحقوق الانسان
وقال كوثري، في كلمته خلال مراسم (مراجعة حقوق الانسان في اميركا) في مدينة ورامين /جنوب شرق طهران/، إن حقوق الانسان التي تتشدق بها اميركا هي لجميع شعوب العالم ولاينبغي تبرير جرائمها في المنظمات الدولية كالامم المتحدة بسبب حيازتها على آليات القوة. 

ولفت الى ان عنصري القيادة والولاية كانا السبب في انتصار الثورة الاسلامية، موضحاً: إن التصدي لاطماع الاستكبار وجرائمهم يتحقق فقط من خلال الحركة في نهج الثورة الاسلامية وينبغي إحباط مؤامرات الاعداء من خلال الكشف عن مخططاتهم والتحلي بالبصيرة والوعي.

واشاد بجهاد الامام الخميني الراحل (رض) حيث صمد في مواجهة أطماع القوى الكبرى وفضح الوجه القبيح لاميركا لجميع شعوب العالم حيث ان هذا الوجه انكشف اليوم للشعب الاميركي نفسه. 

ونوه الى ان ايران الاسلامية تمتلك القابلية في مواجهة المشاكل الاقتصادية وايجاد حلول لها بفضل الدعم الالهي وبركات دماء 300 ألف شهيد خالد. 

وأكد ان طاقات ايران واقتدارها باتت واضحة في مواجهة الاطماع الاميركية في جميع المراحل على الصعيد العملي وليس بالاقوال فقط.
 
رقم : 871510
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