الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 29 حزيران 2020 ساعة 11:49

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو حكماء اليمن لإنقاذ بلادهم

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو حكماء اليمن لإنقاذ بلادهم
وقال القره داغي في بيان: "يراد لليمن السعيد أن يكون أشقى البلاد، ولليمن الموحد يمنا ممزقا مجزأ، وللشعب اليمني الكريم أن يكون متصارعا، فقيرا مهمشا حتى يمكن الهيمنة عليه".

وأضاف أنه "إذا لم يتدارك حكماؤهم، ويعالجوا الموضوع بسرعة، فالعواقب وخيمة جدا، والمؤامرة كبيرة جدا".

وأشار إلى "وجود الحكومة في خارج البلاد (في السعودية)، وحکومة انقاذ وطني في صنعاء (العاصمة) ومناطق أخرى، والمجلس الانتقالي يحكم معظم مناطق الجنوب فضلا عن وجود مليشيات تابعة لدول، في ظل انهيار الاقتصاد تماما".

وقال القره داغي إن "محبي اليمن ينتظرون من حكمائه وعقلائه أن يتداركوا الأمر قبل فواته، فيجتمعوا على كلمة سواء على الثوابت، ويحافظوا على اليمن الذي هو أصل العرب".

وأكد أن "الوقوف مع الشعب اليمني في هذه المحن، ومساعدتهم للخروج منها فريضة شرعية قطعية، وضرورة واقعية".

وفي 19 يونيو/ حزيران الجاري، سيطرت ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى، بعد قتال ضد ميليشيات المخلوع منصور هادي، في ظل تحركات المجلس لفرض قراره قبل شهرين بالإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب رغم رفض عربي ودولي.

وتتهم حكومة المخلوع منصور هادي الإمارات بدعم ميليشيات المجلس الانتقالي الانفصالي لخدمة أهدافها الخاصة في البلاد، لكن عادة ما تنفي أبوظبي صحة هذا الاتهام.

وللعام السادس، يشهد اليمن عدوانا بقيادة التحالف العدوان السعودي تسبب باستشهاد آلاف اليمنيين وخلف عشرات الآلاف من الجرحى في صفوف الشعب اليمني العزل و دمارا کبیرا فی البنى التحتية اليمنية.

وأدت الحرب بقيادة التحالف العدوان السعودي وحليفتها الامارات ضد الشعب اليمني وفق تقديرات دولية إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
رقم : 871512
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
القضاء المقاوم المستقل ينتصر في لبنان..مازح أنموذجاً
القضاء المقاوم المستقل ينتصر في لبنان..مازح أنموذجاً
نيران الاحتجاجات تصل إلى منزل نتنياهو !!
نيران الاحتجاجات تصل إلى منزل نتنياهو !!
29 حزيران 2020
طوق العدالة على عنق التاريخ الأمريكي
طوق العدالة على عنق التاريخ الأمريكي
29 حزيران 2020
التفرقة حصان طروادة البيت الأبيض في الحصن العسكري العراقي
التفرقة حصان طروادة البيت الأبيض في الحصن العسكري العراقي
29 حزيران 2020
لا يحق لأميركا وليس بإمكانها تمديد الحظر التسليحي
لا يحق لأميركا وليس بإمكانها تمديد الحظر التسليحي
29 حزيران 2020
اللواء سلامي: سنكشف قريبا عن منظومات مذهلة
اللواء سلامي: سنكشف قريبا عن منظومات مذهلة
27 حزيران 2020
يجب رصد الممارسات العدائية لامريكا وبريطانيا الخبيثة
يجب رصد الممارسات العدائية لامريكا وبريطانيا الخبيثة
27 حزيران 2020
مفاجآت ايرانية تجلط امريكا بهذه الطريقة!
مفاجآت ايرانية تجلط امريكا بهذه الطريقة!
27 حزيران 2020
مداهمة مقر الحشد .... عربون خاسر
مداهمة مقر الحشد .... عربون خاسر
27 حزيران 2020
كاتب صهيوني: كيف تسلّلت الصهيونية إلى الأسرة السعودية الحاكمة؟
كاتب صهيوني: كيف تسلّلت الصهيونية إلى الأسرة السعودية الحاكمة؟
27 حزيران 2020
هل ستتغير سياسة البيت الأبيض تجاه فنزويلا؟
هل ستتغير سياسة البيت الأبيض تجاه فنزويلا؟
27 حزيران 2020
ما بعد "قيصر".. وليد المعلم يفتح الأبواب أمام جميع الاحتمالات
ما بعد "قيصر".. وليد المعلم يفتح الأبواب أمام جميع الاحتمالات
26 حزيران 2020
الجامعة العربيّة تستنكر .. والمغرب يكشف عن مبادرة لحلّ الأزمة الليبيّة
الجامعة العربيّة تستنكر .. والمغرب يكشف عن مبادرة لحلّ الأزمة الليبيّة
26 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس