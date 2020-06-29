لبنان: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل،كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً.
الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة،كما تنشط الرياح أحياناً.
الأربعاء: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية،كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.