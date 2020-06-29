لبنان: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ مع نسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل،كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً.



الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة،كما تنشط الرياح أحياناً.



الأربعاء: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية،كما يتشكل الضباب على المرتفعات.



الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.