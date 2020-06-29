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الاثنين 29 حزيران 2020 ساعة 13:26

وزيرة الاعلام اللبنانية: الإعلامي مش مجرم

وزيرة الاعلام اللبنانية: الإعلامي مش مجرم
و في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ ليلة أمس الاحد اشارت الوزيرة اللبنانية، إلى أنه من غير المقبول التعديات التي طاولت إعلاميين والطواقم الإعلامية على الأرض الليلة، الإعلامي مش مجرم!.

موقف وزيرة الاعلام اعلن بعد اشتباكات بين المحتجين و قوى الأمن اللبنانية ليلة أمس في منطقة جل الديب في شرق بيروت و حسب بعض الوكالات أدت الى جرح 8 اشخاص.

و في هذا الإطار طالبت نقابة المصورين الصحافيين اللبنانية لمحاسبة المعتدين على الزملاء خلال تغطيتهم للأحداث في جل الديب.

وأعلنت النقابة، في بيان أن عددا كبيرا من الزملاء، تعرضوا لاعتداءات بالضرب وتكسير المعدات خلال تغطيتهم للأحداث في جل الديب، مستنكرة هذه الاعتداءات غير المبررة والمستهجنة، ومشددة على أن ذلك عمل مرفوض ومدان مهما كانت الأسباب.

وأضافت: إن النقابة التي ترفض ما حصل من ضرب وتكسير للمعدات وضرر جسدي، تضع ما حصل برسم المعنيين، وتدعو إلى فتح تحقيق بما حصل ومحاسبة من قام بالاعتداء على الزملاء، فالإعلامي ليس مكسر عصا لأحد. ونرفع الصوت عاليا برفض هذه الاعتداءات، ونناشد معالي وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد وكل المعنيين، التدخل لعدم تكرار ما حصل.
 
رقم : 871537
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