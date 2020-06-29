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الاثنين 29 حزيران 2020 ساعة 14:50

ايران: 2536 اصابة جديدة وتعافي اكثر من 186 الفا

ايران: 2536 اصابة جديدة وتعافي اكثر من 186 الفا
واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2536 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 225 الفا و 205 حالة لغاية الان بينهم 3037 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 186 الفا و180 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 162 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 10 الاف و670 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و639 الفا و78 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 871542
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