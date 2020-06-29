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الاثنين 29 حزيران 2020 ساعة 16:34

ايران اصبحت أحد أكبر مصدري البنزين في العالم

ايران اصبحت أحد أكبر مصدري البنزين في العالم
وأشار نيكزاد، أثناء زيارته لمعهد أبحاث السيارات بجامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الاثنين، إلى إنجاز تشييد مصفاة الخليج الفارسي/جنوب/ بواسطة مقر خاتم الأنبياء للاعمار، موضحاً: إن إنجاز هذا المشروع دلل على أن اميركا عاجزة عن تحقيق أهدافها الشريرة بفرض الحظر في مجال البنزين بل باتت ايران اليوم أحد أكبر مصدري البنزين في العالم.

وفي سياق آخر نوه الى نشاطات تطوير قطاع صناعة السيارات في البلاد موضحاً، إن اجتماعا عقد باستضافة البرلمان للتنسيق بين وزارة الصناعة والمناجم والتجارة وجامعة العلوم والتكنولوجيا، مؤكدا استعداد النواب لربط مختلف المؤسسات المعنية بتصنيع السيارات في البلاد.

ولفت نيكزاد إلى ان وزارة الصناعة والمناجم والتجارة هي المسؤولة عن تصنيع السيارات في البلاد فيما تجري الجامعة الابحاث العلمية المرتبطة فضلا عن إبداء القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن استعدادها لدعم منتجي السيارات، "وفي هذا الصدد ، نعتزم مراجعة هذه المسألة في البرلمان ومتابعة التزامات كل من هذه المؤسسات".

ويشار الى ان نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي نيكزاد وقائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإسلامي العميد حاجي زاده ومجموعة من كبار المسؤولين العسكريين قاموا بزيارة تفقدية لمركز أبحاث الأقمار الصناعية والمعهد الوطني لأبحاث السيارات في جامعة العلوم والتكنولوجيا بطهران.
رقم : 871561
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