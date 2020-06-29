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الاثنين 29 حزيران 2020 ساعة 17:15

حركة أنصار الله تناقش سبل الرد على انتهاكات السعودية

حركة أنصار الله تناقش سبل الرد على انتهاكات السعودية

وفي ختام اللقاء أصدر المجتمعون بيانا أدان التصعيد العسكري لدول العدوان واستمرار قرصنتهم بحق سفن المشتقات النفطية، مستهجنا في الوقت عينه الدور السلبي للأمم المتحدة ومبعوثها الذي جعل من دوره غطاء لجرائم العدوان وتحولها إلى جزءا من المشكلة لا جزءا من الحل.

وعبر المجتمعون عن إدانتهم للتوجهات والخطوات التطبيعية لمرتزقة العدوان مع الكيان الصهيوني كما كشفت الصحافة العبرية وعززتها تصريحات المرتزقة.

وقال البيان الختامي للقاء:" الخطوات التطبيعية لتحالف العدوان والمرتزقة تكشف الدور المحوري للكيان الإسرائيلي في العدوان والحصار على اليمن ".

وفي شان تعطيل العدو السعودي لفريضة الحج أدان البيان القرار السعودي بمنع المسلمين من أداء فريضة الحج إلا لعدد محدود لأسباب ومبررات واهية.

اللقاء التشاوري لمكتب انصار الله والأحزاب المناهضة للعدوان بارك انتصارات الجيش واللجان الشعبية في الجبهات وعمليات القوة الصاروخية والطيران المسير ، ودعا أولياء أمور الطلاب للدفع بأبنائهم للالتحاق بالمراكز الصيفية عبر الوسائل المتاحة والآمنة .
رقم : 871568
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