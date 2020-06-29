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الاثنين 29 حزيران 2020 ساعة 17:31

الحرس الثوري يسعى لقطع التبعية في صناعة السيارات الايرانية

الحرس الثوري يسعى لقطع التبعية في صناعة السيارات الايرانية
وقال خلال زيارته التفقدية لمراكز ابحاث هندسة السيارات بجامعة ايران للعلوم والتكنولوجيا، صرح العميد حاجي زادة للمراسلين: يعتقد العديد من الاشخاص في بلادنا أنه يمكن حل المشاكل الاقتصادية وانهاء الحظر من خلال التفاوض والتعامل، وكذلك أعتقد أن هذا ليس هو الحال مع اميركا وأعدائها، لكن يجب أن يتم هذا التفاوض والتعامل بقدرات محلية فريدة للغاية، مثل الجامعات والشركات المعرفية.

وتابع قائلا: اليوم جئنا إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا للتباحث في موضوع صناعة السيارات، وهناك اخبار سارة جدا، وبدات حركة جيدة، وهذه الانطلاقة لها مستقبل واعد.

وتابع العميد حاجي زادة: تعتقد جميع دول العالم أن الأقمار الصناعية والصواريخ الحاملة لها في قمة التكنولوجيا، ولم نحقق هذه التكنولوجيا بمساعدة اميركا وأوروبا، وانما بمساعدة الأطراف المحلية.

واشار قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الى مرور 60 عاما على تأسيس صناعة السيارات في ايران، اليوم نرى مدراء جيدين للغاية في صناعة السيارات والوزارة ذات الصلة، وهم مصممون على قطع التبعية.

ولفت العميد حاجي زادة الى طريقة مشاركة القوات المسلحة والحرس الثوري في مجال صناعة السيارات، قائلا: عملية الانتاج من اختصاص شركات صناعة السيارات، نحن نساعد في إصلاح أوجه القصور في صناعة السيارات.

واختتم قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري قائلا: سنساعد في توطين الانتاج في القطاعات التقنية وبعض الأجزاء التي تعتمد على الخارج.
رقم : 871571
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