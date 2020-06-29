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الاثنين 29 حزيران 2020 ساعة 21:09

اليمن...وعمليات نوعية جديدة بالبيضاء ومأرب

اليمن...وعمليات نوعية جديدة بالبيضاء ومأرب
وقد نفذت القوات المشتركة عملية عسكرية على معقل المدعو ياسر العواضي الذي يتعاون مع العدوان السعودي واستطاعت الدخول الى معقله وحسمت المعركة في مديرية ردمان خلال اربع وعشرين ساعة.

وأعلنت القوات المسلحة عصر اليوم الاثنين، تطهير مديرية ردمان بالبيضاء بالكامل وتطهير جبهة قانية وصولًا إلى مناطق ماهلية وأجزاء واسعة من مديرية العبدية بمحافظة مارب.
 
وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في إيجاز صحفي أن القوات المسلحة تمكنت من تطهير مساحة تقدر بـ400 كم مربع من المناطق في البيضاء ومارب.
 
وأضاف أن العمليات العسكرية استمرت باتجاه قانية حيث عاش العدو خلال تلك الفترة انهيارات واسعة في صفوفه وخسائر يومية.
 
وأكد العميد سريع أن الخائن العواضي رفض كل نصائح السلطات المحلية بالتوقف عن التحشيد وادخال المرتزقة بما فيهم من عناصر تكفيرية، لافتا إلى أن عملياتنا في ردمان بدأت بعد رصد نشاط معاد واضح للخائن العواضي عبر حشد المجاميع المسلحة من المرتزقة.
 
وأضاف أن العواضي استعان بدول العدوان حيث قدمت تلك الدول الدعم من مال وسلاح ومرتزقة وإسناد جوي، وأضاف أن العواضي أقام مصنع عبوات ناسفة لاستهداف القوات المسلحة.

وأضافت مصادر بأن الغطاء الجوي المقدم للخائن العواضي تمثل بأكثر من 200 غارة لطيران العدوان على قواتنا.

 وقد تم إسقاط العشرات من مواقع العدو خلال العمليات في قانية والعبدية رغم كثافة الغارات الجوية للعدوان، كما تم تحقيق تقدم مهم أدى إلى تطهير مناطق واسعة في العبدية وتكبيد المرتزقة خسائر فادحة في العديد والعتاد.
 
وقد استغرق تنفيذ العملية 3 أيام وأدت لتحرير مساحة تقدر بـ 400 كم مربع من محافظتي البيضاء ومارب.
 
وفي هذا الصدد فقد أفاد مصدرنا بوقوع أكثر من 250 قتيلًا ومصابًا وأسيرًا من قوات العدو خلال الأيام الثلاث وتدمير ما لا يقل عن 20 مدرعة وآلية، كما تم اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة منها مخازن بأكملها وكذلك آليات ومدرعات إماراتية وسعودية.

وكان قد كتب الخائن العواضي في أول ظهور له في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب سيطرة الجيش واللجان الشعبية على مدينة "ردمان" علمه المسبق بنتيجة المواجهة التي وصفها بالغير متكافئة مع القوات اليمنية منذ أكثر من شهرين. مؤكدا سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات التي ارسلها تحالف العدوان لمساندته.

وياسر العواضي هو برلماني وسياسي يمني، حاصل على البكالريوس في العلوم السياسية - دبلوم عالي في القانون الدولي والعلاقات العامة عضو في مجلس النواب، عن الدورة البرلمانية 2003-2009 والكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الشعبي العام عن الدائرة الانتخابية رقم (129) بمحافظة البيضاء.
 
 
رقم : 871592
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