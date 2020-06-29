جهانغيري : الشعب الايراني افشل مخطط الامريكيين لتدمير اقتصاد البلاد

وفي تصريحه اليوم الاثنين خلال اللقاء مع جمع من اعضاء غرفة التجارة الايرانية، اكد جهانغيري ان الامركيين كانوا قد خططوا لتدمير الاقتصاد الايراني من خلال الحظر الشديد وفرض الضغوط على الشعب؛ لكن بفضل الباري تعالى وصمود هذا الشعب وجهود المسؤولين واصحاب القطاع الخاص باءت محاولاتهم بالفشل.



واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية، ان الاقتصاد الايراني ورغم الاضرار التي لحقت به جراء ظروف الحظر الراهنة وتفشي فيروس كورونا لكنه استطاع ان يقف على قدميه ويصمد بوجه التحديات؛ متطلعا الى مزيد من التكاتف وتظافر الجهود للتفوق على هذه المشاكل والخروج بسلام من المرحلة العصيبة الراهنة.



ودعا جهانغيري اعضاء غرفة التجارة الايرانية الى مزيد من التعاون مع اصحاب القطاع الخاص في ايران وصولا الى حلول مضنية للمشاكل الاقتصادية التي تواجه المصدرين والمستوردين والمنتجين في ايران.