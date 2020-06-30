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الثلاثاء 30 حزيران 2020 ساعة 08:59

وزير الاعلام اليمني يدين جريمة قوى العدوان في مأرب

وزير الاعلام اليمني يدين جريمة قوى العدوان في مأرب
وأوضح الشامي أن مجاميع القاعدة وداعش هاجمت بالأطقم والدبابات منطقة الخشعة السفلى في وادي عبيدة وقصفت المنازل وأحرقتها ما أدى إلى استشهاد سبعة من آل سبيعيان بينهم الشيخ محسن سبيعيان.

وأكد أن هذه الجريمة يجب أن لا تمر مرور الكرام والسكوت عنها يعرض الأسر في مناطق تواجد هؤلاء المجرمين لمثل هذه الجريمة، داعيا القبائل إلى الاستنفار للرد على هذه الجريمة وحماية الأرض والعرض.

وأشار إلى التضليل الإعلامي الذي يحاول المجرمون من خلاله تبرير جريمتهم بأنها ضد عصابة، لافتا إلى أنه لم يعرف في التاريخ أن تسمى أسرة كاملة برجالها ونسائها وأطفالها عصابة.

كما دعا ناطق الحكومة، المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى إدانة واستنكار هذه الجريمة التي تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

واستشهد سبعة مواطنين يمنيين من "أسرة آل سبيعيان" بوادي عبيدة بمحافظة مأرب أمس الاثنين، إثر جريمة وحشية لمرتزقة العدوان، حيث قام المرتزقة بإحراق المنازل ونهب محتوياتها نتيجة لمواقف آل سبيعيان الرافضة للعدوان السعودي وانتهاكات مليشيا حزب الإصلاح بحق أبناء المحافظة.
رقم : 871647
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