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الثلاثاء 30 حزيران 2020 ساعة 09:04

عصابات المستوطنين تعاود اقتحام المسجد الأقصى

عصابات المستوطنين تعاود اقتحام المسجد الأقصى
وأعلن مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، إن 119 مستوطنا بينهم 65 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضح أن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في المسجد، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه.

وأكد الحاخام يهودا غليك، عضو الكنيست السابق من حزب الليكود، في تغريدة له على تويتر، إنه كان بين المقتحمين.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، بحراسة شرطة الاحتلال.

واقتحم المستوطنون منطقة باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك، والتي تشهدت اعتداءات متكررة كل فترة.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، بحيث يتخللها استفزازات للمصلين وعمليات اعتقال وإبعاد عن المسجد، لإتاحة المجال للمتطرفين لتنفيذ اقتحاماتهم بدون أي قيود.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية قد أدانت مرارا الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد التي بدأت في العام 2003، وطالبت بوقفها.
رقم : 871649
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