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الثلاثاء 30 حزيران 2020 ساعة 09:31

اصابة مسؤول سوري بفيروس كورونا

اصابة مسؤول سوري بفيروس كورونا
وأفادت مصادر صحفية عن اصابة نقيب صيادلة حماة الدكتور بدري ألفا بفايروس كورونا نتيجة مخالطة أشخاص مصابين بالمرض.

وبينت تلك المصادر انه تم عزل الدكتور بدري ألفا مع زوجته بعد التأكد من إصابتهما بفايروس كورونا، كما تم تطبيق اجراءات الحجر على عدد من المقربين.

وأكدت المصادر أن الدكتور الفا كان قد حضر الاستئناس الحزبي الذي جرى في صالة الشهيد ناصح علواني في حماة يوم الخميس الماضي حيث كان يرتدي الكمامة والقفازات المطاطية، ولم يقم بمصافحة أحد لظهور بعض اعراض المرض عليه دون التأكد من الإصابة ليقوم بعدها بإجراء مسحة وكانت نتيجتها إيجابية.

وبين المحامي باسل الفا شقيق الدكتور بدري الفا نقيب صيادلة حماة لتلفزيون الخبر ان : “الدكتور بدري وزوجته حالياً يخضعان للعزل في المشفى الوطني في حماة وحالتهما جيدة ومستقرة”.

وأضاف أن: “الدكتور بدري ملتزم منذ البداية بإجراءات الوقاية من فايروس كورونا كارتداء الكمامة والقفازات والتعقيم بشكل دائم، وضاعف من الاجراءات بعد ظهور اولى عوارض المرض عليه بهدف عدم نقل العدوى في حال وجود الإصابة”.

ونفى الدكتور بدري ألفا نقيب صيادلة حماة على صفحته على موقع فيسبوك الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشان تدهور حالته الصحية وقال بأن “صحته مثل الحديد ان شاء الله” وطالب بدعم المرضى نفسياً بدلا من نشر الأخبار الكاذبة عن اصابتهم.
رقم : 871654
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