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الثلاثاء 30 حزيران 2020 ساعة 09:37

باكستان.. قتلى في هجوم إرهابي على بورصة كراتشي

باكستان.. قتلى في هجوم إرهابي على بورصة كراتشي
وتبنت الهجوم مجموعة انفصالية في إقليم بلوشستان المجاور.

ووصل المهاجمون إلى أمام المنشأة على متن سيارة، قبل أن يلقوا قنبلة ويطلقوا النار، وفق ما أعلن مدير شرطة كراتشي غلام نبي ميمون.

وقالت الشرطة في بيان إن "أربعة حراس ومدنياً قتلوا" إلى جانب شرطي في هذا الهجوم "الإرهابي"، والذي أسفر أيضاً عن سقوط ثلاثة جرحى من الشرطة.

وتبنى "جيش تحرير بلوشستان" عبر تويتر الهجوم الذي نفذه "لواء مجيد" وهي وحدة نخبة من مهاجمين انتحاريين من مقاتليه، وقال إنها تمكنت لبعض الوقت من "السيطرة على المنطقة".

ويعد إقليم بلوشستان أحد أفقر أقاليم باكستان، رغم أنه الأكبر من حيث المساحة ويتمتع باحتياطات كبيرة من المشتقات النفطية والمعادن، لكنه أيضاً أقل الأقاليم استقراراً، فقد قتل فيه المئات خلال السنوات الماضية جراء التمرد الانفصالي وأعمال العنف الإرهابية.
رقم : 871656
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