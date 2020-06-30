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الثلاثاء 30 حزيران 2020 ساعة 10:01

روسيا تعلن عن لقاح لكورونا

روسيا تعلن عن لقاح لكورونا
وذكرت مصادر صحفية عسكرية روسية: «لم تتم ملاحظة أي مضاعفات أو آثار جانبية». وتخطط روسيا لإنهاء التجارب السريرية بحلول نهاية الشهر المقبل.

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو مطلع الأسبوع إن روسيا تستعد لبيع مثل هذه اللقاحات وغيرها من الإمدادات الطبية ذات الصلة على المستوى العالمي.

وأفاد موراشكو في تصريحات للصحفيين بأن «روسيا مستعدة لتزويد السوق العالمية بوسائل العمل المباشر لمكافحة الفيروس، بما في ذلك أدوية علاج العاصفة السيتوكينية وأنظمة الفحص واللقاحات».

ودخلت روسيا في سباق مع الزمن لتطوير لقاح وتحسين علاجات الفيروس في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع عدد الحالات بها لتصبح ثالث أعلى مستوى في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وسجلت روسيا أكثر من 640 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 9000 حالة وفاة مرتبطة مباشرة بالمرض الناجم عنه.

وكانت معظم الأقاليم في جميع أنحاء روسيا قد شهدت إغلاقاً ظل سارياً حتى الأسابيع الأخيرة.

وتم رفع هذه القيود التي دمرت الاقتصاد وسط انخفاض معدلات الإصابة.
رقم : 871662
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