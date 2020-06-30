إيران.. تفجير إرهابي يستهدف سيارتين للحرس الثوري

وأضاف مالكي "واسفر فقط عن اصابة قائد الحرس الثوري بالمنطقة، نافيا اشاعة اسر عدد من افراد الحرس الثوري في هذه العملية الارهابية".





وقال فدا حسين مالكي في زاهدان اليوم الثلاثاء، ان الهجوم الارهابي الذي تعرضت له سيارتا الحرس الثوري لم يسفر عن وقوع ضحايا.



واضاف، ان الهجوم نفذته زمرة "جيش الظلم" (ما يسمى بجيش العدل) حين عبور سيارتين تابعتين للحرس الثوري في المنطقة.



وتابع النائب مالكي، ان الزمرة كانت قد زرعت عبوتين ناسفتين في الطريق انفجرت احداهما حين عبور سيارتين للحرس الثوري، ولم يسفر الانفجار عن وقوع ضحايا الا ان قائد الحرس الثوري في المنطقة اصيب بجراح.



ونفى النائب في مجلس الشورى الاسلامي اشاعة اسر عدد من قوات حرس الثوري في هذا الهجوم الارهابي.