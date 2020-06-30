الجيش السوري يحشد قواته في عين عيسى

وأوضحت مواقع إلكترونية اخبارية، أن التعزيزات الجديدة للجيش العربي السوري استقرت شمال عين عيسى بالقرب من الطريق الدولية بين حلب والحسكة، مشيرة إلى أن أكثر من خمسين آلية محملة بالجنود والعتاد وصلت برفقة مجموعة من القوات الروسية إلى المنطقة، وتمركز بعضها في ناحية أبو راسين في ريف الحسكة أيضاً.



وأكدت المواقع وجود راجمات صواريخ بعيدة المدى ومدفعية ميدان من بين التعزيزات التي جلبها الجيش العربي السوري.



وتواصل قوات الجيش العربي السوري تعزيز وجودها في تلك المناطق بشكل مستمر منذ تشرين الأول الماضي، وسط أنباء عن نية القوات التركية مهاجمة المنطقة التي تنتشر فيها أيضاً مجموعات «قسد».



وكان «التحالف الدولي» وبالتعاون مع «قسد» قد نفذ عملية إنزال جوي في ساعة مبكرة من فجر الإثنين في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.