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الثلاثاء 30 حزيران 2020 ساعة 11:56

الإمارات تعلن عن موعد فتح المساجد ودور العبادة في البلاد

الإمارات تعلن عن موعد فتح المساجد ودور العبادة في البلاد
وقالت حكومة الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجد، إن المرحلة الأولى من رفع القيود عن المساجد ودور العبادة، ستبدأ الأربعاء، على ألا تتجاوز الطاقة الاستيعابية 30%.

وأشارت حكومة الإمارات إلى أن المساجد ستفتح في أوقات الصلوات الخمس، وستبقى مغلقة أثناء صلاة الجمعة، مع تطبيق إجراءات احترازية ووقائية لحماية المصلين من الإصابة بالفيروس.

وأجرت الإمارات فحوصات على أئمة المساجد والعاملين فيها.

كما لفتت الحكومة إلى أن عملية رفع القيود لن تشمل المساجد الموجودة في المناطق الصناعية ومصليات الطرق الخارجية ومساجد المدن العمالية ومصليات المجمعات التجارية والحدائق والمنتزهات.

وشددت الإمارات على ضرورة تحميل المصلين تطبيق "الحصن" على هواتفهم، وأن تقتصر قراءة القرآن على المصاحف الشخصية أو الإلكترونية، على أن يحضر كل فرد سجادة الصلاة الخاصة به معه إلى المسجد.

وشملت الإجراءات الوقائية أيضا ترك مسافة أمان بين المصلين تصل إلى 3 أمتار، وعدم التجمع والمصافحة بكافة أشكالها بين المصلين.
رقم : 871711
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