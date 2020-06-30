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الثلاثاء 30 حزيران 2020 ساعة 12:00

تونس.. فرار مصابين بكورونا من سيارة الإسعاف

تونس.. فرار مصابين بكورونا من سيارة الإسعاف
وتمكن المصابان من الهروب من سيارة الإسعاف إثر توقفها بمعتمدية الشبيكة من ولاية القيروان.

وأكد كاهية مدير الرعاية الصحية الاساسية بالادارة الجهوية للصحة الدكتور منصف محمدي أن الشخصين أوهما السائق في منطقة الهوارب بأنهما يريدان النزول لقضاء حاجة بشرية لكنهما فرا إلى وجهة غير معلومة، مشيرا إلى أنه تم اعلام الوحدات الأمنية وهظ بصدد البحث عنهما.

لكن تمكنت وحدات الحرس الوطني بالقيروان من القبض على احدهما وفي انتظار محاصرة الثاني.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية بوقت سابق أمس، ارتفاع اعداد المصابين بالفيروس إلى 1172 حالة.

واستقر عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس عند 50 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المتماثلة للشفاء 1029 حالة.
رقم : 871712
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