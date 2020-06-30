ماكرون يوجه انتقادات حادة جديدة إلى تركيا بشأن ليبيا

وقال ماكرون:"إن أنقرة تتحمل "مسؤولية تاريخية وجنائية" في البلد العربي المضطرب، واتهمها بجلب "مسلحين إرهابيين من سوريا" حسب تعبيره.



ونقلت وسائل إعلام محلية، عن ماكرون دفاعه، في المقابل، عن دور موسكو، قائلا إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين نفى أي تدخل في ليبيا.



إلا أن ماكرون ندد في الوقت ذاته بنشاط "تشكيلات روسية خاصة" في ليبيا.



واتهم ماكرون تركيا بزيادة وجودها العسكري في ليبيا.



وقال: "نحتاج في هذه المرحلة إلى توضيح لا غنى عنه للسياسة التركية في ليبيا والتي هي مرفوضة بالنسبة إلينا".



وتشهد العلاقات بين تركيا وفرنسا، الحليفتين في "الناتو" توترا شديدا بشأن الملف الليبي، لا سيما بعد تصريح ماكرون مؤخرا بأن أنقرة "تمارس لعبة خطيرة"، وإعرابه عن "تفهم قلق" النظام المصري.



وتتهم أنقرة، وكذلك طرابلس، باريس بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، رغم محاربته الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا، وهو ما ينفيه ماكرون، معتبرا أنه يسعى لإحلال السلام وفق اتفاقات معتمدة أمميا.



وجاءت تصريحات ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة أنجيلا ميركل، في مدينة "مسيبرغ" الألمانية، وذلك في إطار زيارة لبحث عدة ملفات قبل يومين من تسلم برلين الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من باريس.



وكان الرئيس الفرنسي قد قال في تصريحاته السابقة إن تركيا تنتهك تعهداتها بموجب اتفاق برلين، في كانون الثاني، بمواصلتها دعم الحكومة الليبية، فيما تقول الأخيرة إن دعم مختلف الأطراف لحفتر لم يتوقف منذ ذلك الحين، وأنه هو من انتهك الاتفاق ووقف إطلاق النار الذي ترتب عليه.