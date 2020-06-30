الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 30 حزيران 2020 ساعة 14:45

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
واعتقلت قوات الاحتلال عشرات من الشباب الفلسطيني كما اختطفت احدهما لجهة غير معلومة.

وأصدر نادي الأسير بيانا قال فيه، إن الاحتلال اعتقل خمسة مواطنين من مخيم عايدة وبلدة نحالين في بيت لحم وهم: شادي موفق بداونة (35 عاما)، وأحمد محيي الدين فنون، وخلدون محمود فنون، والشقيقان حسن وعبد محمد نجاجرة.
كما اعتقل من بلدتي الظاهرية وبيت كاحل في الخليل المواطنان: معاذ محمد القيسية (32 عاما)، وعدي حسن الخطيب (22 عاما).

ومن جنين، اعتقل الاحتلال المواطنين: محمود مصطفى مرداوي من بلدة عرابة وهو أسير محرر، وحمزة محمد فايد (20 عاما)، الذي اختطفته قوة خاصة من جيش الاحتلال الليلة الماضية أثناء تواجده في أحد المتنزهات، فيما اعتقلت المواطن محمد علي حمدان (20 عاما) من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس.

قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، الشاب عدي حسن نور الخطيب (22 عاما)، ومن بلدة الظاهرية جنوب المحافظة اعتقلت معاذ محمد القيسية (32 عاما).

كما نصبت قوات الاحتلال كاميرات مراقبة على مدخل زيف يطا جنوب الخليل، وحواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

واقتحمت أحد المتنزهات على شارع جنين-الناصرة، واختطفت الشاب حمزة محمد رحال (20 عاما) من مخيم جنين.

وفي نطاق اخر، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال، الرصاص الحي وقنابل الصوت، وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب غزة، ما اضطر الصيادين للمغادرة والعودة إلى الشاطئ خوفا من الإصابة.

وتتعمد قوات الاحتلال، بشكل يومي استهداف الصيادين والمزارعين، ومداهمة منازل الفلسطينيين واعتقال عشرات الشباب والاطفال.
رقم : 871734
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
موسوي : أمن المنطقة لن يتوفر بالتبعية لأمريكا
موسوي : أمن المنطقة لن يتوفر بالتبعية لأمريكا
الحرية لا تباع ولا تشترى.. تؤخذ بقوة ارادة الشعوب
الحرية لا تباع ولا تشترى.. تؤخذ بقوة ارادة الشعوب
30 حزيران 2020
في لبنان.. لهذا لا يجب أن نستغرب التصرفات الأميركية!
في لبنان.. لهذا لا يجب أن نستغرب التصرفات الأميركية!
30 حزيران 2020
حزب الله يدفع الكيان إلى نهايته
حزب الله يدفع الكيان إلى نهايته
30 حزيران 2020
كيف تمكّن المقاتلون اليمنيون من إذلال العدوان السعودي؟
كيف تمكّن المقاتلون اليمنيون من إذلال العدوان السعودي؟
30 حزيران 2020
القضاء المقاوم المستقل ينتصر في لبنان..مازح أنموذجاً
القضاء المقاوم المستقل ينتصر في لبنان..مازح أنموذجاً
29 حزيران 2020
نيران الاحتجاجات تصل إلى منزل نتنياهو !!
نيران الاحتجاجات تصل إلى منزل نتنياهو !!
29 حزيران 2020
طوق العدالة على عنق التاريخ الأمريكي
طوق العدالة على عنق التاريخ الأمريكي
29 حزيران 2020
التفرقة حصان طروادة البيت الأبيض في الحصن العسكري العراقي
التفرقة حصان طروادة البيت الأبيض في الحصن العسكري العراقي
29 حزيران 2020
لا يحق لأميركا وليس بإمكانها تمديد الحظر التسليحي
لا يحق لأميركا وليس بإمكانها تمديد الحظر التسليحي
29 حزيران 2020
اللواء سلامي: سنكشف قريبا عن منظومات مذهلة
اللواء سلامي: سنكشف قريبا عن منظومات مذهلة
27 حزيران 2020
يجب رصد الممارسات العدائية لامريكا وبريطانيا الخبيثة
يجب رصد الممارسات العدائية لامريكا وبريطانيا الخبيثة
27 حزيران 2020
مفاجآت ايرانية تجلط امريكا بهذه الطريقة!
مفاجآت ايرانية تجلط امريكا بهذه الطريقة!
27 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس