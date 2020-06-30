طائرات ’اسرائيلية’ تخرق الاجواء اللبنانية

وصدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:



خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 29 / 6 / 2020 الساعة 8.50، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 9.55 من فوق بلدة عيترون.



وعند الساعة 13.05، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20.55 من فوق بلدة الناقورة.



وعند الساعة 20.40، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 30 / 6 / 2020 الساعة 3.10 من فوق بلدة رميش.



وعند الساعة 21.00، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22.20 من فوق بلدة كفركلا.