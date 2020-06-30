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الثلاثاء 30 حزيران 2020 ساعة 14:48

الصحة الايرانية: تسجيل 2457 اصابة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 2457 اصابة جديدة بكورونا
وقالت لاري اليوم الثلاثاء خلال مؤتمرها الصحفي اليومي، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2457 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 227662 من ضمنهم 3049 في حالة حرجة ويخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت، ان عدد المتعافين من المرض بلغ 188758 فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 147 حالة وفاة جديدة ليبلغ اجمالي عدد المتوفين الى 10817 شخصا.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الصحة، انه تم لغاية الان اجراء مليون و 666 الفا و 587 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا في البلاد.

واوضحت بان محافظات خوزستان وكردستان واذربيجان غربي واذربيجان شرقي وهرمزكان وبوشهر وخراسان رضوي وكرمانشاه هي الان في الحالة الحمراء فيما محافظات سيستان وبلوشستان وايلام ولرستان وكلستان هي في حالة الانذار.
رقم : 871736
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