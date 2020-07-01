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الأربعاء 1 تموز 2020 ساعة 08:47

أهالي بلدة سورية يطردون 6 مدرعات أمريكية من قريتهم

أهالي بلدة سورية يطردون 6 مدرعات أمريكية من قريتهم
وتظاهر العشرات من الأهالي مطالبين برحيل القوات الأمريكية كما لاحقوا رتلا امريكيا بالحجارة أثناء مروره في شوارعها.

وتصدى أهالي بلدة الكريمة لمجموعة من المدرعات الأمريكية أثناء محاولتها الدخول إلى القرية، حيث تم ضربها بالحجارة والعصي وإجبارها على الانسحاب.

وقال أحد سكان القرية بأن 6 مدرعات أمريكية دخلت القرية عصر أمس الثلاثاء، وأثناء سيرها تعمدت اطلاق شرار لحرق الأراضي الزراعية وإتلاف بقايا الحصاد.

وعندها باشر سكان القرية برمي المدرعات بالحجارة والعصي وسط ترديدهم شعارات وهتافات تحيي الجيش السوري والقيادة السورية ما اضطرهم للانسحاب ومغادرة القرية.

وتشهد قرى ريف الحسكة عدة تظاهرات ضد مجموعات قسد المدعومة امريكيا وضد الممارسات المجحفة بحق السكان المحليين من أبناء العشائر العربية ورفضا لاعمال السرقة ونهب النفط والثروات السورية.

وفي سياق اخر، تجمع سكان قرية حامو والقرى المحيطة بها في منطقة القامشلي شمال الحسكة، مطالبين بالرحيل الفوري للجيوش المحتلة، ورفضهم القاطع للعقوبات الجائرة ضد الشعب السوري، كما رددوا شعارات وأهازيج تمجد بطولات الجيش العربي السوري.

كما خرج أهالي بلدة تل حميس، أمس الثلاثاء، بمظاهرات احتجاجية على الأوضاع السيئة في قطاعي الكهرباء والماء بعد سيطرة مجموعات قسد بالقوة على مراكز ومقرات شركة الكهرباء وغيرها من المراكز الحكومية في مدينة الحسكة.
رقم : 871810
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