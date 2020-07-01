فضيحة جديدة لترامب بشأن أفغانستان قد تطيح به!

قبل حوالي أربعة أشهر من الإنتخابات الأمريكية، وفي مواجهة ترامب الذي ينفي أن يكون قد تمّ إطلاعه على هذه القضيّة، أعرب الديموقراطيّون أيضاً عن قلقهم من أن يكون البيت الأبيض يتجنّب إبلاغ الرئيس الجمهوري بأمور يُحتمل أن تزعجه، معتبرين أنّ من شأن هذا الأمر، إذا صحّ، أن يمثّل "مشكلة لأمن" البلاد.



وفي ختام الاجتماع، قال الوفد النيابي الديموقراطي الذي غابت عنه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إنّه لم يحصل على أي معلومات جديدة "أساسية" بشأن هذه القضية.



ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإنّ الاستخبارات الأميركية واثقة من أنّ موسكو قدّمت مكافآت مالية إلى مسلحين مقرّبين من حركة طالبان لقتل جنود أميركيين في أفغانستان.



وفي بادئ الأمر، قال البيت الأبيض إنّ أجهزة الاستخبارات لم تعتبر هذه المعلومات "جديرة بالثقة"، لكنّه عاد وقال الإثنين إنّ أجهزة الاستخبارات كانت منقسمة حيال تقييمها لمدى صدقيّة هذه المعلومات ولهذا السبب لم يتمّ إطلاع ترامب عليها.



وقال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب "أجده أمراً لا يمكن تفسيره أنّ الرئيس، في ضوء هذه المزاعم العلنية جدّاً، لم يخرج أمام الأميركيين ليقول لهم إنّه سيفتح تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان الروس يضعون مكافآت على رؤوس عسكريين أميركيين".



وأضاف خلال مؤتمر صحافي أنّه بدلاً من أن يفعل ترامب ذلك فهو يقول إنّه "لم يتمّ إطلاعه"، معتبراً أن ما فعله الرئيس الجمهوري "لا يغتفر".



وشدّد شيف على أنّه أبلغ البيت الأبيض بـ"القلق" الذي يساور العديد من زملائه إزاء "التردّد في إبلاغ الرئيس بأشياء لا يريد سماعها".



وأضاف "ربّما يكون هذا الأمر صحيحاً أكثر في ما يتعلّق بـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وبروسيا بوتين"، مشيراً إلى أنّ "الكثير منّا لا يفهمون سبب أُلفته مع هذا الزعيم المستبدّ الذي يريد الإساءة إلى أمّتنا". حسب تعبيره.

يذكر أنه حذر وزير خارجية أمريكا، قوات "طالبان" من تداعيات الهجوم على جنود الولايات المتحدة في أفغانستان.