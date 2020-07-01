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الأربعاء 1 تموز 2020 ساعة 09:11

الخارجیة الكويتية تنفي أخبار نقل سفير أبوظبي لديها

الخارجیة الكويتية تنفي أخبار نقل سفير أبوظبي لديها
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا)، عن مصدر مسؤول في خارجية البلاد، قوله إن السفير الريسي يتمتع بنشاط دبلوماسي متميز وعلاقات اجتماعية مرموقة.

وأشار المصدر إلى "حرص الريسي على تعزيز العلاقة بين البلدين على كافة المستويات".

وكان موقع ”إمارات ليكس”، نقل عن مصادر مطلعة قولها أن إعلان انتهاء عمل سفير الإمارات لدى الكويت “صقر الريسي” مؤخرا جاء بطلب من السلطات الكويتية على خلفية سلوكياته المشبوهة في الدولة.

وكان وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد استقبل قبل ثلاثة أيام بشكل مفاجئ الريسي “بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت” كما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وحاول الناصر الحفاظ على الأجواء الدبلوماسية في العلاقات مع الإمارات من خلال تأكيد الحرص على “تعزيز أواصر العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”.

وكان الريسي (55 عاما) باشر عمله سفيرا لدولة الإمارات في الكويت بداية العام 2019 أي أنه قضى في منصبه عام ونصف فقط وهي فترة قصيرة ومحدودة زمنيا غير متعارف عليها في عمل السفراء لاسيما في دول مجلس التعاون.
رقم : 871818
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